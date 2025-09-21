Caterina Murino criticata perché mamma a 47 anni | Mi chiamano nonna attempata per gli uomini sono egoista

Caterina Murino è diventata mamma a 47 anni. L'attrice è stata criticata sui social per via dell'età a cui ha scelto di portare avanti la gravidanza. "Mi danno della nonna attempata, per alcuni uomini sono egoista", ha spiegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

