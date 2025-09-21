Catania evade dai domiciliari sorpreso a tentare un furto d’auto | arrestato
Fermato in flagranza di reato. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 41 anni, sorpreso mentre stava cercando di scassinare un'auto in sosta. L'intervento è avvenuto nei pressi di piazza della Repubblica, durante un normale servizio di controllo del territorio da parte di una volante. L'allarme e l'inseguimento. Gli agenti della squadra volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato il ripetuto suono dell'allarme di un veicolo parcheggiato. Avvicinandosi, hanno scoperto che l'uomo, armato di frangivetro, stava rompendo i cristalli dell'auto.
