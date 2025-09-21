Castrolibero al via il progetto Insieme per la salute femminile
Parte a Castrolibero il progetto “Insieme”, un’iniziativa dedicata alla salute femminile promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione Anteas Cosenza e realizzata grazie al sostegno di Komen Italia ETS. Il progetto è rivolto principalmente alle donne con diagnosi di tumore al seno e offre un programma gratuito di prevenzione, cura e sostegno, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso attività integrate di tipo sanitario, psicologico e sociale. «È per me motivo di grande soddisfazione poter annunciare l’avvio di un progetto che mette al centro la salute femminile, tema fondamentale per la nostra comunità – afferma Anna Giulia Mannarino, consigliere comunale con delega alle politiche sociali e sociosanitarie. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: castrolibero - progetto
? Parte a Castrolibero il progetto "Insieme", un percorso dedicato alla salute femminile promosso dal Comune in partnership con l'associazione Anteas Cosenza e realizzato grazie al sostegno di Komen Italia ETS. - facebook.com Vai su Facebook
Salute femminile a Castrolibero, al via il progetto Insieme, un sostegno concreto per le donne con tumore al seno; Tirocinanti scuola: l’immobilismo travolge la Calabria. Alecci: “Padri e madri di famiglia lasciati senza futuro”; A Napoli si rinnova miracolo San Gennaro: il sangue si scioglie.
Al via in Polonia il progetto Bauhaus4Eu: “Insieme per affrontare il futuro”Al via in Polonia il progetto Bauhaus4Eu: “Insieme per affrontare il futuro”Al via in ... - È iniziato ufficialmente in Polonia, nell’University of Economics a Katowice, il progetto dell’Alleanza universitaria Bauhaus4Eu, finanziata per i prossimi quattro anni dall’Unione ... Scrive bergamonews.it