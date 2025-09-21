Castrolibero al via il progetto Insieme per la salute femminile

Parte a Castrolibero il progettoInsieme”, un’iniziativa dedicata alla salute femminile promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione Anteas Cosenza e realizzata grazie al sostegno di Komen Italia ETS. Il progetto è rivolto principalmente alle donne con diagnosi di tumore al seno e offre un programma gratuito di prevenzione, cura e sostegno, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso attività integrate di tipo sanitario, psicologico e sociale. «È per me motivo di grande soddisfazione poter annunciare l’avvio di un progetto che mette al centro la salute femminile, tema fondamentale per la nostra comunità – afferma Anna Giulia Mannarino, consigliere comunale con delega alle politiche sociali e sociosanitarie. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

