Castrocaro corsi di volley per i più piccoli

Con l’inizio dell’anno scolastico nella nuova palestra ‘Fabio Lombini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole ripartono le attività sportive dedicate ai giovanissimi. E non solo. L’ Aics (Associazione italiana cultura sport aps) volley organizza nella giornata di martedì 23 una prova gratuita di pallavolo per bambini di età compresa tra i 3 e i 4 anni e per i bimbi dai 5 ai 7. I corsi prenderanno il via il 30 settembre: ogni martedì dalle 17.30 alle 18.30 si alleneranno i più piccoli, un’ora più tardi quelli più grandicelli, che dovranno presentare libretto verde in corso di validità. Gli scolari di elementari e medie avranno invece l’opportunità di testare i corsi per più giorni, da martedì 23 a venerdì 26. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

