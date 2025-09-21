Castellanos c' è Gasp sceglie Pellegrini | Lazio-Roma così in campo
Castellanos non è al meglio ma ci sarà, Sarri sceglie Cancellieri, preferito a Pedro. Gasperini, invece, opta per Pellegrini dal 1’, occhio però alla carta El Shaarawy: ecco le probabili formazioni del derby Lazio-Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: castellanos - gasp
Lazio-Roma, le ultime dai campi: Sarri ritrova Castellanos. Gasp, dubbio El Shaarawy
? SOULÉ DI MEZZOGIORNO ? ? Leggi il giornale: https://ilromanista.eu/prima-pagina Cinque mesi fa il suo debutto nel derby con gol, l’unico segnato all’Olimpico da romanista. Da allora Soulé è diventato una certezza e senza Dybala l’attacco di Gasp - X Vai su X
Baroni spinge per vederli in campo: le condizioni di Castellanos e Zaccagni - facebook.com Vai su Facebook