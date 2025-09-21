Castellanos c' è Gasp sceglie Pellegrini | Lazio-Roma così in campo

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castellanos non è al meglio ma ci sarà, Sarri sceglie Cancellieri, preferito a Pedro. Gasperini, invece, opta per Pellegrini dal 1’, occhio però alla carta El Shaarawy: ecco le probabili formazioni del derby Lazio-Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

castellanos c 232 gasp sceglie pellegrini lazio roma cos236 in campo

© Gazzetta.it - Castellanos c'è, Gasp sceglie Pellegrini: Lazio-Roma così in campo

In questa notizia si parla di: castellanos - gasp

Lazio-Roma, le ultime dai campi: Sarri ritrova Castellanos. Gasp, dubbio El Shaarawy

Cerca Video su questo argomento: Castellanos C 232 Gasp