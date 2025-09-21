Cassano | Con Allegri l’Inter vinceva 4 scudetti di fila Inzaghi è passato da fenomeno ma non ha vinto niente

Antonio Cassano torna a far discutere. L’ex attaccante di Inter e Milan, noto per le sue dichiarazioni senza filtri, ha rilasciato parole dure su Simone Inzaghi e, allo stesso tempo, un’inaspettata apertura nei confronti di Massimiliano Allegri. Parlando a Viva El Futbol, Cassano ha attaccato l’ex allenatore nerazzurro, oggi all’Al Hilal in Arabia Saudita: “In quattro anni Inzaghi ha vinto uno scudetto e ne ha buttati al vento tre. Bravo in cosa ancora me lo devono spiegare”. Una critica netta, che mette in discussione l’operato del tecnico piacentino, spesso elogiato dai tifosi interisti per le coppe nazionali conquistate e la finale di Champions del 2023. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

