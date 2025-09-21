Cassano | Con Allegri l’Inter vinceva 4 scudetti di fila Inzaghi è passato da fenomeno ma non ha vinto niente
Antonio Cassano torna a far discutere. L’ex attaccante di Inter e Milan, noto per le sue dichiarazioni senza filtri, ha rilasciato parole dure su Simone Inzaghi e, allo stesso tempo, un’inaspettata apertura nei confronti di Massimiliano Allegri. Parlando a Viva El Futbol, Cassano ha attaccato l’ex allenatore nerazzurro, oggi all’Al Hilal in Arabia Saudita: “In quattro anni Inzaghi ha vinto uno scudetto e ne ha buttati al vento tre. Bravo in cosa ancora me lo devono spiegare”. Una critica netta, che mette in discussione l’operato del tecnico piacentino, spesso elogiato dai tifosi interisti per le coppe nazionali conquistate e la finale di Champions del 2023. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: cassano - allegri
Cassano: “Con Allegri ci sentivamo, si rideva e si scherzava”. Poi svela cosa accadde
Cassano, sfogo contro Allegri: "A me fa c...". Poi attacca anche Inzaghi: "Ha distrutto l'Inter": cosa è successo
Cassano si scaglia di nuovo contro Allegri: «Se uno è carne domani mattina non può diventare pesce». Nuovo attacco all’ex Juve
"Con Allegri l'Inter vinceva lo Scudetto ogni anno", Cassano-show contro Inzaghi - X Vai su X
#Cassano commenta #MilanBologna «Il Milan ha strameritato di vincere col Bologna. Dopo cinque anni di buio totale ho visto qualcosa dato che con le squadre di Allegri non si vedeva mai niente» Siete d’accordo con l’ex attaccante? LEGGI TUTTE LE - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Cassano-show contro Inzaghi: “Allegri avrebbe vinto lo Scudetto ogni anno” - L'ex attaccante, tra le altre, di Milan e Inter ha parlato del nuovo allenatore del Milan riconoscendogli una me ... Secondo msn.com
Cassano spiazza su Allegri: il messaggio in diretta lascia increduli - Diversi i cambiamenti attuati dal Milan in estate, sia in campo con ben dieci nuovi giocatori ingaggiati, ma soprattutto sotto l’aspetto tecnico con l’arrivo di Tare come direttore sportivo e Allegri ... Da spaziomilan.it