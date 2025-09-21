Caso Rapuano anche Tudor sotto attacco | Spieghi come migliorare la Juventus
La delusione di Verona-Juventus è ancora calda, così come le polemiche sulle decisioni arbitrali, ma a finire nel mirino delle critiche c’è anche Igor Tudor: “Lamentoso” Contro il Verona la Juventus avrebbe potuto vincere la sua quarta partita consecutiva in campionato, un ruolino di marcia che manca da tempo, e sarebbe rimasta così in vetta alla classifica. E, invece, la prestazione dei bianconeri è stata insufficiente, così come quella dell’arbitro. – Calciomercato.it (LaPresse) Nel post partita Igor Tudor ha tuonato contro arbitro e Lega in difesa della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Caso Rapuano, anche Tudor sotto attacco: “Spieghi come migliorare la Juventus” - Non solo Rapuano, anche Tudor bersagliato dalle critiche: "Passa più tempo a lamentarsi degli arbitri che a spiegare come migliorare la Juve" ... Come scrive calciomercato.it
L’arbitro Rapuano retrocesso: dopo Verona-Juve e le proteste di Tudor arriva la bocciatura dell’Aia - Quattro giornate di campionato sono bastate per alzare i toni e accendere i riflettori sulle prestazioni arbitrali. Da ilfattoquotidiano.it