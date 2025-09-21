Case dei napoletani infestate | c’è uno spirito che le possiede | Ecco cosa fare per tenerlo ‘buono’

Case dei napoletani infestate: c’è uno spirito che le possiede Ecco cosa fare per tenerlobuono’"> Tutte le case dei napoletani sono praticamente infestate. A possederle c’è uno spirito. Ma c’è un rimedio: ecco cosa fare. Nelle case napoletane, secondo un’antica tradizione popolare, esisterebbe una presenza invisibile che veglia sulle mura domestiche. Non si tratta di un’entità maligna, bensì di una forza benevola capace di portare armonia e serenità a chi vi abita. La sua influenza si percepisce soprattutto quando si varca la soglia di casa. Per mantenere il legame con questa presenza, i napoletani hanno tramandato l’usanza di salutare verbalmente la propria abitazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

