"Eravamo studenti universitari, provenienti dal mondo dei fuori sede, un po’ disconnesso dal tessuto della città, e abbiamo conosciuto Pavia a partire dalle periferie esistenziali, andando a visitare gli anziani dell’Istituto Pertusati, poi le periferie geografiche, con la Scuola della pace al Crosione, e poi ancora i senza fissa dimora e gli anziani del rione Scala. Dalle periferie si capisce meglio il centro". Giorgio Musso, responsabile della Comunità di Sant’Egidio, ha raccontato così la nascita del gruppo, 20 anni fa. L’ha fatto all’inaugurazione della Casa dell’amicizia che si trova in centro, nel complesso antistante la chiesa dei santi Primo e Feliciano, in via Langosco, ristrutturata grazie alle donazioni di tanti pavesi e ai contributi di fondazione Monte di Lombardia, Rotary club Valle Staffora, Fondazione Famiglia Chalmers, Lions club Regisole e Ikea Milano San Giulian. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa dell’amicizia nella città-comunità