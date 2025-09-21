Cartelli e striscioni alla Mole | lunedì la protesta a sostegno della Flotilla e per fermare la brutale aggressione a Gaza
ANCONA – Mobilitazione al Porto di Ancona per sostenere la Global Sumud Flotilla, la missione che sta navigando verso la Palestina con l’obiettivo di portare aiuto e solidarietà alla popolazione di Gaza. L’iniziativa è stata organizzata dai Centri Sociali delle Marche e dall’Unione Sindacale di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
