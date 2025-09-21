Cartacce e lattine al Campus Biancani a caccia di chi sporca

Cartacce e lattine sparse sul prato, bicchieri e bottiglie abbandonate sui tavoli: così si presenta l'area verde del Campus scolastico in via Nanterre, alla fine della prima settimana di apertura delle scuole. Un abbandono di rifiuti che fa infuriare il sindaco Andrea Biancani, il quale a fronte dell'incuria nei confronti dell'area verde stigmatizza il comportamento di chi ha sporcato come "intollerabile e incivile". Anche perché non è la prima volta che la situazione si verifica. "Ci troviamo ancora costretti a segnalare una situazione che definire incivile è poco – sostiene il sindaco –. Anche questo fine settimana il campus scolastico è stato lasciato in condizioni indecenti, con cartacce, lattine, bottiglie e rifiuti abbandonati ovunque.

