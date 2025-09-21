Carrarese Torna Schiavi contro l’Avellino Problemi di abbondanza a centrocampo

Contro l' Avellino per mantenere l'imbattibilità e continuare la striscia positiva. Sa bene la Carrarese cosa vuole ottenere dalla gara interna contro l'Avellino. Mister Calabro ha avuto risposte importanti dai suoi ragazzi in queste prime tre giornate e deve cercare di tenerne elevato il livello di concentrazione e di rendimento. Si ripartirà probabilmente dalla formazione che ha fatto bene a Catanzaro ma coi rientri di Schiavi e Torregrossa che aumenteranno la competitività interna ed accresceranno le possibilità di scelta. "Ho le idee chiare su come affrontare l'Avellino – ha anticipato il tecnico di Melendugno senza scendere naturalmente nei particolari –.

Carrarese Sfida insidiosa contro l’Avellino: "I risultati indicano il valore del avversario". Il tecnico torna sulle ottime prestazioni degli azzurri: "Stanno facendo tutti una grande fase di non possesso con una predisposizione al sacrificio"

