Carrarese la delusione di Cicconi | In 11 contro 10 non si possono subire tre gol

Today.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carrara, 21 settembre 2025 – Manuel Cicconi, centrocampista della Carrarese, a Prima Tivvù, ha espresso con sincerità il proprio disappunto dopo la sconfitta casalinga per 4-3 contro l’Avellino, manifestando sorpresa e rammarico.La gara, inizialmente favorevole ai padroni di casa, vedeva la. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carrarese - delusione

Carrarese, la delusione di Cicconi: “In 11 contro 10 non si possono subire tre gol”; Frosinone-Carrarese, la diretta testuale della gara; Serie B, delusione Reggiana: manca la vittoria e deve accontentarsi di un pari con la Carrarese.

Sampdoria, Mancini chiama la Roma per Cherubini, e piace Cicconi della Carrarese - Comincia a muoversi il mercato della Sampdoria, con particolare attenzione agli elementi che l'anno scorso si sono messi in mostra nella Carrarese. Segnala calciomercato.com

La Top 11 di Serie B: brilla Popov, molto bene il suo Empoli. Carrarese e Venezia top - Splendono l’Empoli e la Carrarese, bene anche il Venezia ... tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Carrarese Delusione Cicconi 11