Carrarese-Avellino le pagelle | Iannarilli super Russo e Besaggio trascinatori

Tempo di lettura: 3 minuti Al Dei Marmi di Carrara l'Avellino soffre, lotta e porta a casa tre punti pesantissimi in inferiorità numerica. La squadra di Biancolino si affida alle parate di Iannarilli, alla qualità di Sounas, al sacrificio di Crespi e alle zampate di Russo e Besaggio. Una vittoria sporca ma preziosa, che vale la seconda consecutiva e rilancia i lupi in classifica. Iannarilli 7 – Non impeccabile sui gol subiti, ma nella ripresa diventa protagonista: respinge la botta di Cicconi e si oppone a Finotto nel finale. Punti pesanti anche grazie a lui. Cancellotti 7 – Gioca in tre ruoli diversi e non sbaglia mai l'approccio.

