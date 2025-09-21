Carrarese–Avellino | le formazioni ufficiali

Avellinotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carrara – Tutto pronto allo stadio “Dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri” per CarrareseAvellino, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie BKT 202526.Fischio d’inizio alle ore 15:00, con la direzione arbitrale affidata a Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti Imperiale e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carrarese - avellino

Carrarese-Avellino (domenica 21 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Carrarese con la testa all’Avellino. Illanes: "Una gara difficilissima"

Carrarese-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti

carrarese8211avellino formazioni ufficialiSerie B, Carrarese-Avellino: le formazioni ufficiali - Avellino, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B, in campo alle ore 15. Riporta tuttob.com

Cerca Video su questo argomento: Carrarese8211avellino Formazioni Ufficiali