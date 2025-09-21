Carrarese–Avellino | le formazioni ufficiali
Carrara – Tutto pronto allo stadio “Dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri” per Carrarese–Avellino, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie BKT 202526.Fischio d’inizio alle ore 15:00, con la direzione arbitrale affidata a Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti Imperiale e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: carrarese - avellino
Carrarese-Avellino (domenica 21 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Carrarese con la testa all’Avellino. Illanes: "Una gara difficilissima"
Carrarese-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti
Carrara (MS) ? Dei Marmi 15:00 Carrarese Avellino Itinerario per la tifoseria ospite ? https://bit.ly/4mwQUrV #usavellino1912 #Branco - X Vai su X
I risultati del sabato Monza-Sampdoria 1-0 Venezia-Cesena 1-2 Spezia-Juve Stabia 1-3 Mantova-Modena 1-3 Reggiana-Catanzaro 2-2 Domenica si gioca Carrarese-Avellino ore 15 Pescara-Empoli ore 17.15 Padova-Entella ore 19.30 - facebook.com Vai su Facebook
Serie B, Carrarese-Avellino: le formazioni ufficiali - Avellino, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B, in campo alle ore 15. Riporta tuttob.com