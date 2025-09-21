Carrarese–Avellino | disciplina e continuità per superare una trasferta insidiosa
CARRARA – Oggi pomeriggio, allo stadio “Dei Marmi” di Carrara, l’Avellino scenderà in campo contro la Carrarese, nel match valido per la quarta giornata di Serie BKT. Una trasferta che, come spesso accade, chiede più testa che entusiasmo, e che il tecnico Raffaele Biancolino ha scelto di. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: carrarese - avellino
Carrarese-Avellino (domenica 21 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Carrarese con la testa all’Avellino. Illanes: "Una gara difficilissima"
Carrarese-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti
Mister Raffaele Biancolino alla vigilia di Carrarese-Avellino: il tecnico biancoverde vuole continuità dopo la prestazione col Monza - facebook.com Vai su Facebook
? Domenica 21 Settembre Carrara (MS) ? Partenio - Lombardi 15:00 Carrarese Avellino https://bit.ly/3Ifuhu0 #usavellino1912 #Branco - X Vai su X