Carrarese–Avellino | disciplina e continuità per superare una trasferta insidiosa

Today.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CARRARA – Oggi pomeriggio, allo stadio “Dei Marmi” di Carrara, l’Avellino scenderà in campo contro la Carrarese, nel match valido per la quarta giornata di Serie BKT. Una trasferta che, come spesso accade, chiede più testa che entusiasmo, e che il tecnico Raffaele Biancolino ha scelto di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carrarese - avellino

Carrarese-Avellino (domenica 21 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Carrarese con la testa all’Avellino. Illanes: "Una gara difficilissima"

Carrarese-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti

Cerca Video su questo argomento: Carrarese8211avellino Disciplina Continuit224 Superare