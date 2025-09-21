Carrarese-Avellino 3-4 | i lupi vincono in dieci uomini dopo una rimonta spettacolare
L’Avellino espugna Carrara nonostante l’inferiorità numerica: i biancoverdi ribaltano due volte il risultato e portano a casa tre punti fondamentali nella quarta giornata di Serie BKT 20252026.La partita si apre con ritmi serrati: già nei primi minuti la Carrarese prova a imporre il proprio. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: carrarese - avellino
Carrarese-Avellino (domenica 21 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Carrarese con la testa all’Avellino. Illanes: "Una gara difficilissima"
Carrarese-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti
Carrara (MS) ? Dei Marmi 15:00 Carrarese Avellino Itinerario per la tifoseria ospite ? https://bit.ly/4mwQUrV #usavellino1912 #Branco - X Vai su X
I risultati del sabato Monza-Sampdoria 1-0 Venezia-Cesena 1-2 Spezia-Juve Stabia 1-3 Mantova-Modena 1-3 Reggiana-Catanzaro 2-2 Domenica si gioca Carrarese-Avellino ore 15 Pescara-Empoli ore 17.15 Padova-Entella ore 19.30 - facebook.com Vai su Facebook
Carrarese-Avellino 3-4: i lupi vincono in dieci uomini dopo una rimonta spettacolare; Carrarese-Avellino: le probabili formazioni; Diretta Carrarese - Avellino (2-1) Serie B 2025.
Carrarese-Avellino 3-4, colpo in dieci uomini dei biancoverdi - Seconda vittoria consecutiva, prima in trasferta; terzo risultato utile di fila: l’Avellino sbanca lo stadio Dei Marmi con il finale di 4- Da msn.com
Carrarese-Avellino 3-4: i lupi vincono in dieci uomini dopo una rimonta spettacolare - Sotto due volte e con un uomo in meno, i biancoverdi trionfano contro la Carrarese per 4- today.it scrive