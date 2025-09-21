Carrarese-Avellino 3-4 harakiri allo stadio dei Marmi con gli irpini in dieci

Sport.quotidiano.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carrara, 21 settembre 2025 – La Carrarese perde la prima in casa ed è un vero e proprio tonfo perché gli azzurri subiscono addirittura tre gol in superiorità numerica. Calabro rivoluziona la formazione di Catanzaro un po’ per scelta e un po’ per necessità. Manca Illanes per un problemino fisico ed esordisce Salamon al centro della difesa. Bouah e Sekulov prendono il posto di Zanon e Finotto. Gli ospiti sono i primi a farsi pericolosi al 13’ con Palmiero il cui cross sul secondo palo viene smanacciato in angolo da Bleve. La Carrarese, però, passa al primo affondo al 17’ grazie ad una bella combinazione tra Sekulov ed Abiuso con quest’ultimo che insacca di prima intenzione da dentro l’area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

carrarese avellino 3 4 harakiri allo stadio dei marmi con gli irpini in dieci

© Sport.quotidiano.net - Carrarese-Avellino 3-4, harakiri allo stadio dei Marmi con gli irpini in dieci

In questa notizia si parla di: carrarese - avellino

Carrarese-Avellino (domenica 21 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Carrarese con la testa all’Avellino. Illanes: "Una gara difficilissima"

Carrarese-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti

Carrarese-Avellino 3-4: i lupi vincono in dieci uomini dopo una rimonta spettacolare; Carrarese-Avellino: le probabili formazioni; Diretta Carrarese - Avellino (2-1) Serie B 2025.

carrarese avellino 3 4Carrarese-Avellino 3-4, colpo in dieci uomini dei biancoverdi - Seconda vittoria consecutiva, prima in trasferta; terzo risultato utile di fila: l’Avellino sbanca lo stadio Dei Marmi con il finale di 4- Riporta msn.com

carrarese avellino 3 4Carrarese-Avellino 3-4: i lupi vincono in dieci uomini dopo una rimonta spettacolare - Sotto due volte e con un uomo in meno, i biancoverdi trionfano contro la Carrarese per 4- Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Carrarese Avellino 3 4