Carrara, 21 settembre 2025 – La Carrarese perde la prima in casa ed è un vero e proprio tonfo perché gli azzurri subiscono addirittura tre gol in superiorità numerica. Calabro rivoluziona la formazione di Catanzaro un po’ per scelta e un po’ per necessità. Manca Illanes per un problemino fisico ed esordisce Salamon al centro della difesa. Bouah e Sekulov prendono il posto di Zanon e Finotto. Gli ospiti sono i primi a farsi pericolosi al 13’ con Palmiero il cui cross sul secondo palo viene smanacciato in angolo da Bleve. La Carrarese, però, passa al primo affondo al 17’ grazie ad una bella combinazione tra Sekulov ed Abiuso con quest’ultimo che insacca di prima intenzione da dentro l’area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese-Avellino 3-4, harakiri allo stadio dei Marmi con gli irpini in dieci