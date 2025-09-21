Carrarese-Avellino 3-4 Calabro commenta la partita | Inspiegabile la gara andava chiusa

Carrara, 21 settembre 2025 – Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, ha commentato con tono severo e visibile disappunto la sconfitta interna per 4-3 contro l’Avellino. Il tecnico ha definito quanto accaduto «inspiegabile», soprattutto considerando che la sua squadra aveva giocato in. 🔗 Leggi su Today.it