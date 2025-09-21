Carrarese-Avellino 3-4 Biancolino fissa l’obiettivo | Salvezza continuità e concentrazione per l’Avellino

Avellinotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 21 settembre 2025 – Raffaele Biancolino, allenatore dell’Avellino, ha commentato la situazione della squadra dopo la vittoria a Carrara, affrontando temi legati al campionato e alla gestione dei gol subiti.Salvezza come obiettivo stagionaleSecondo Biancolino, l’obiettivo principale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carrarese - avellino

Carrarese-Avellino (domenica 21 settembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Carrarese con la testa all’Avellino. Illanes: "Una gara difficilissima"

Carrarese-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti

Carrarese-Avellino 3-4: i lupi vincono in dieci uomini dopo una rimonta spettacolare; Che Avellino! In 10 stende la Carrarese 4-3. Ora in campo Pescara-Empoli; L’Avellino in dieci batte (3-4) la Carrarese.

carrarese avellino 3 4Che Avellino! In 10 stende la Carrarese 4-3. Ora in campo Pescara-Empoli - La squadra di Biancolino domina in Toscana nonostante il rosso a Enrici al 30' e va a 7 punti in classifica. Segnala gazzetta.it

carrarese avellino 3 4Carrarese-Avellino 3-4: i lupi vincono in dieci uomini dopo una rimonta spettacolare - Sotto due volte e con un uomo in meno, i biancoverdi trionfano contro la Carrarese per 4- Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Carrarese Avellino 3 4