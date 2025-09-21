Carpi la gara perfetta Cortesi firma il blitz

SAMB 0 CARPI 1 SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini; Zoboletti (32’st Sbaffo), Pezzola, Dalmazzi (18’st Vesprini), Tosi (1’st Battista); Alfieri, Candellori; Konate, Toure N. (27’st Toure Mou.), Marranzino (1’st Paolini); Eusepi. A disp.: Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Chiatante, Bongelli, Scafetta, Tataranni, Iaiunese. All. Palladini CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Cecotti (37’st Verza), Amayah (37’st Figoli), Rosetti (37’st Pietra), Rigo; Cortesi, Forte (30’st Casarini); Sall (12’st Gerbi). A disp.: Scacchetti, Perta, Lombardi, Visani, Toure Moh., Arcopinto, Mahrani, Stanzani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carpi, la gara perfetta. Cortesi firma il blitz

Carpi, Pianese nel mirino: "Restare sempre in gara"

Serie C, domani la gara a Terni. Carpi, dubbio Rigo. Ipotesi Casarini

Carpi, la gara perfetta. Cortesi firma il blitz; Carpi sfida Ternana: obiettivo salvezza e playoff in bilico; CALCIO / SERIE C Sky Wifi - Il Campobasso si morde le mani, a Carpi non bastano due gol di vantaggio. A Leonetti e Padula rispondono Rossini e Cortesi.

Uisp Day, seimila persone in piazza a Carpi nel segno dello sport per tutti - Momento clou la gara di salto con l'asta che ha premiato Siria Bigi e Nicolò Fusaro. Come scrive msn.com

Video Carpi Juventus Next Gen (1-1)/ Gol e highlights: Vacca evita la sconfitta! (Serie C, 23 agosto 2025) - 1) gol e highlights della gara valida per la prima giornata del girone B della Serie C 2025/2026. Riporta ilsussidiario.net