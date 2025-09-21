Dusan Vlahovic è partito ieri dal primo minuto in Verona-Juventus, ma non ha convinto come quando viene inserito a gara in corso (contro il Dortmund un gol e un assist in meno di mezz’ora ndr). Sul Corriere dello Sport e su Tuttosport l’analisi sul giocatore che dapprima sembrava un esubero sicuro, poi è rimasto alla Juventus sul groppone (12 milioni di euro l’ingaggio, ricordiamo) e in ultima istanza è divenuto il risolutore seriale delle partite – anche importanti – di Tudor. D’altronde è un attaccante forte. Molto forte. Ma gioca solo se segna. Vlahovic non riceve il trattamento Yildiz (Corsport). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caro Tudor, ma non è che Vlahovic può giocare solo se segna. Vuol dire che non credi in lui (Corsport)