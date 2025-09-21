Caro libri fissato il tetto ai prezzi Ma spesso viene ’sfondato’

Cari, carissimi libri con buona pace del tetto di spesa fissato dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Un tetto molto spesso sfondato. Introdotti nel 2008 e via via aggiornati, il Ministero fissa quali sono i tetti per l’acquisto dei libri scolastici e lo fa anno per anno. Questo perquanto riguarda tutte le scuole: dalle medie alle superiori. Da notare che i tetti riguardano i libri obbligatori; nel computo mancano i facoltativi. Per la prima media, il limite complessivo ammonta a 299 euro; in seconda cala a 119 euro e in terza risale leggermente e veleggia sui 134 euro. Più complessa la situazione per gli istituti superiori che annoverano molteplici indirizzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

