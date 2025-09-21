Carnesecchi Inter il nome torna a circolare in orbita nerazzurra! L’italiano tra i preferiti per il futuro tra i pali

Carnesecchi Inter, c’è l’estremo difensore dell’Atalanta in cima alla lista dei desideri dei nerazzurri: osservato speciale per il futuro. Il futuro della porta è destinato a essere uno dei temi principali del calciomercato Inter. La società nerazzurra, come riportato da Tuttosport, ha deciso di affidarsi più spesso in questa stagione a Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998, per capire se potrà diventare il titolare dal 202627. Ma parallelamente i dirigenti hanno già individuato l’alternativa preferita: Marco Carnesecchi, oggi all’ Atalanta e punto fermo della Nazionale di Gattuso. Il classe 2000, cresciuto nelle giovanili della Dea e protagonista anche in Under 21, è considerato uno dei migliori talenti italiani tra i pali. 🔗 Leggi su Internews24.com

