S apere di essere l'unica modella a poter vantare otto decadi di carriera. Guardarsi alle spalle provando.malinconico distacco o incredula sorpresa? Una cosa è certa: a 94 anni l'ancora splendida Carmen Dell'Orefice di croci e delizie ne ha conosciute parecchie, come racconta nel volume fotografico Carmen Dell'Orefice. The Ultimate Role Model (Skira), dove scatti di Fadil Berisha la ritraggono tra i 60 e 90 anni. Un trentennio in cui Carmen ha illuminato passerelle e mondanità con la stessa austera eleganza che la rese famosa appena quattordicenne.

© Iodonna.it - Carmen Dell’Orefice. The Ultimate Role Model è il titolo dell'ultimo volume fotografico, la vita della modella dalle cover moda di Harper's Bazaar e Vogue.