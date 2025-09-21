Carmen Dell’Orefice The Ultimate Role Model è il titolo dell' ultimo volume fotografico la vita della modella dalle cover moda di Harper' s Bazaar e Vogue

S apere di essere l’unica modella a poter vantare otto decadi di carriera. Guardarsi alle spalle provando.malinconico distacco o incredula sorpresa? Una cosa è certa: a 94 anni l’ancora splendida Carmen DellOrefice di croci e delizie ne ha conosciute parecchie, come racconta nel volume fotografico Carmen Dell’Orefice. The Ultimate Role Model (Skira), dove scatti di Fadil Berisha la ritraggono tra i 60 e 90 anni. Moda e matematica: ecco le 10 top model più belle secondo la scienza X Leggi anche › Carmen Dell’Orefice, la supermodella in posa (nuda) a 91 anni Un trentennio in cui Carmen ha illuminato passerelle e mondanità con la stessa austera eleganza che la rese famosa appena quattordicenne. 🔗 Leggi su Iodonna.it

