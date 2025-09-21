Carlotta Delicato l’essenziale che spiazza Il suo giro one shot a Eataly Smeraldo

21 set 2025

Milano non è nuova alle prime volte, ma quella di Carlotta Delicato al Food&Pizza Theatre di Eataly Smeraldo ha il sapore della consacrazione. Lei, classe 1994, ha già fatto rumore vincendo Hell’s Kitchen Italia, portandosi a casa il titolo di Chef Novità dell’Anno ai Cook Awards del Corriere della Sera e costruendo una cucina che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

