Carlos Sainz fatalista | Ora ho capito tutto Il primo podio con la Williams doveva arrivare qui

Carlos Sainz ha colto a Baku il primo podio della sua carriera con la Williams. Il pilota spagnolo ha riscattato in un weekend un'intera stagione. Sainz un momento così bella non dimentica edella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: carlos - sainz

Carlos Sainz: “Ho lottato con il mio demone dopo il traumatico addio alla Ferrari”

Carlos Sainz e la Ferrari: “Ricevo una telefonata e resto scioccato. Penso: adesso cosa faccio?”

“Monza e la Ferrari saranno sempre nel mio cuore. Leclerc? Rivalità inventata. Ora riporto in alto la Williams”. Carlos Sainz si racconta

Carlos Sainz non ha dubbi: che gioia dopo il primo podio in Williams ? Il pilota spagnolo non ha trattenuto la gioia dopo il terzo posto conquistato a Baku. Un podio definito “il migliore della mia carriera, ma non sarà l’ultimo”. - facebook.com Vai su Facebook

Sul podio anche l'inglese George Russel in Mercedes, secondo, seguito dallo spagnolo Carlos Sainz in Williams - X Vai su X

Carlos Sainz fatalista: Ora ho capito tutto. Il primo podio con la Williams doveva arrivare qui.

Carlos Sainz fatalista: “Ora ho capito tutto. Il primo podio con la Williams doveva arrivare qui” - Carlos Sainz ha colto a Baku il primo podio della sua carriera con la Williams. Riporta fanpage.it

Sainz: “Inizialmente pensavo più a una top 5, ma il duro lavoro ha ripagato” - Per la prima volta dal controverso Gran Premio del Belgio 2021, la Williams è tornata sul podio grazie al 3° posto di Carlos Sainz nel Gran Premio d’Azerbaigian, in un weekend memorabile sia per il te ... Secondo formulapassion.it