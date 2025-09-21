Carlos Augusto analizza il primo tempo di Inter Sassuolo: «Potevo fare gol ma conta restare concentrati fino alla fine». Durante l’intervallo della sfida tra Inter e Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A, Carlos Augusto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali. L’esterno brasiliano classe 1999, arrivato dal Monza nell’estate 2023 e ormai punto di riferimento nella rosa nerazzurra, ha commentato il primo tempo chiuso in vantaggio dalla squadra di Cristian Chivu, soffermandosi su un’occasione da gol mancata e sull’atteggiamento necessario per gestire la ripresa. Le sue parole ai microfoni di DAZN: « Quanto è mancato al mio gol nel primo tempo? Potevo fare gol, però va bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carlos Augusto a DAZN: «Risultato bastardo, dobbiamo portare a casa la vittoria»