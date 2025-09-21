Carlo Conti e tanti ospiti a Livorno sulla Terrazza Mascagni | il cacciucco celebrato a Domenica In

Livorno, 21 settembre 2025 – Una grande festa in diretta Rai per celebrare il cacciucco, la torta di ceci e tutti i piatti livornesi più conosciuti. Nell’ambito di Domenica In, una parte della trasmissione di domenica 21 settembre è stata dedicata a Livorno. Teatro del collegamento la Terrazza Mascagni, luogo conosciutissimo in tutta la Toscana, meta di tante gite domenicali. Sulla Terrazza erano state apparecchiate due tavolate. Tanti gli ospiti, a partire da Dario Ballantini, artista, volto di Striscia la Notizia e livornese doc, così come labronico è l’imitatore Leonardo Fiaschi, anche lui presente al collegamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carlo Conti e tanti ospiti a Livorno sulla Terrazza Mascagni: il cacciucco celebrato a Domenica In

