Cardinale Ruini ricoverato per un blocco renale al Gemelli | in condizioni migliori ma non fuori pericolo

Nuovo ricovero per il cardinale Ruini, al Gemelli di Roma per un blocco renale: nel 2024 l'ex presidente della Cei è sopravvissuto a un infarto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cardinale Ruini ricoverato per un blocco renale al Gemelli: in condizioni migliori ma non fuori pericolo

In questa notizia si parla di: cardinale - ruini

Il cardinale Ruini: «La discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi? Non la vedo, non ha il talento del padre»

Cardinale Ruini: “Pier Silvio non è suo padre. Meloni una grande scommessa per i cattolici”

Il cardinale Ruini si smarca da "La Stampa": le precisazioni su Chiesa e politica

Il cardinale Camillo Ruini ricoverato in ospedale per controlli - X Vai su X

Il cardinale Camillo Ruini, 94 anni, ricoverato in ospedale per controlli. È stato lui stesso a deciderlo dopo alcuni disturbi legati anche ai reni #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Il cardinale Ruini ricoverato: ha avuto un blocco renale; Il cardinale Camillo Ruini ricoverato per un blocco renale. Ha 94 anni, l'anno scorso ha avuto un infarto; Il cardinale Camillo Ruini ricoverato in ospedale: l’ex presidente della Cei “ha un blocco….

Il cardinale Camillo Ruini ricoverato in ospedale: l’ex presidente della Cei “ha un blocco renale” - Il Corriere della Sera riferisce che il 94enne ex presidente della Cei è stato colpito da un blocco renale, ora in lieve miglioramento. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cardinale Ruini ricoverato in ospedale per un blocco renale, le sue condizioni in via di miglioramento - Il novantaquattrenne cardinale Camillo Ruini è stato portato nei giorni scorsi in ospedale per un controllo medico. Segnala msn.com