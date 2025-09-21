Cardinale Ruini ricoverato in ospedale

19.10 Il cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Cei, è sottoposto a terapie e controlli al Policlinico Gemelli per un blocco renale. Nonostante le sue condizioni di salute sembrino migliorate il 94enne non sarebbe ancora fuori pericolo. L'attenzione sul suo quadro clinico è massima considerata l'età e le patologie pregresse. Nel luglio 2024 era già stato ricoverato per diversi giorni in terapia intensiva dopo un infarto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it