Cardinale Ruini ricoverato al Gemelli per terapie e accertamenti

(Adnkronos) – Nella giornata di venerdì il Cardinale Camillo Ruini, già presidente della Cei, è stato ricoverato presso il Policlinico Gemelli dove si è sottoposto a terapie e accertamenti diagnostici che proseguiranno nei prossimi giorni. Lo si apprende dal Gemelli. Il cardinale Ruini, 94 anni compiuti, era stato ricoverato a luglio di un anno fa a . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: cardinale - ruini

Il cardinale Ruini: «La discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi? Non la vedo, non ha il talento del padre»

Cardinale Ruini: “Pier Silvio non è suo padre. Meloni una grande scommessa per i cattolici”

Il cardinale Ruini si smarca da "La Stampa": le precisazioni su Chiesa e politica

Il cardinale Camillo Ruini ricoverato in ospedale per controlli - X Vai su X

Il cardinale Camillo Ruini, 94 anni, ricoverato in ospedale per controlli. È stato lui stesso a deciderlo dopo alcuni disturbi legati anche ai reni #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Cardinale Ruini ricoverato al Gemelli per terapie e accertamenti; Il cardinale Ruini dimesso dal Policlinico Gemelli; Il cardinale Ruini è ricoverato in terapia intensiva al Gemelli: il malore in serata, le cause, come sta ora.

Cardinale Ruini ricoverato al Gemelli per terapie e accertamenti - Nella giornata di venerdì il Cardinale Camillo Ruini, già presidente della Cei, è stato ricoverato presso il Policlinico Gemelli dove si è sottoposto a terapie e accertamenti diagnostici ... Da msn.com

Paura per il cardinale Camillo Ruini, il porporato ricoverato per un blocco renale - Il cardinale sarebbe stato ricoverato per un blocco renale: ecco come sta ... Scrive msn.com