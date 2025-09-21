Cardinale Camillo Ruini nuovo grave ricovero | timore per la vita del 94enne
Nonostante la notte trascorsa senza complicazioni, la situazione resta delicata per il cardinale Camillo Ruini, ricoverato a 94 anni per un blocco renale. Le sue condizioni sembrano essersi lievemente stabilizzate, ma la preoccupazione rimane forte: il rischio non è ancora superato e i medici mantengono la massima cautela. L’ex presidente della Cei aveva già vissuto momenti drammatici nel 2024, quando un infarto aveva fatto temere il peggio, superato solo grazie a una sorprendente capacità di resistenza. Dalla natia Sassuolo alla guida della Cei. Nato a Sassuolo nel 1931, Ruini ha percorso una lunga strada all’interno della Chiesa cattolica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
