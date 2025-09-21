Carceri in Sicilia l' accusa del Codacons | Sono fuori controllo il sistema rischia l' implosione
Il Codacons lancia un grido d’allarme sul sistema penitenziario siciliano, ormai vicino all’implosione. “Le carceri dell’Isola - è l'accusa - sono sempre più teatro di aggressioni agli agenti, sommosse, tentativi di evasione e tensioni continue che mettono a rischio la sicurezza interna ed. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: carceri - sicilia
