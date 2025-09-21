Carceri in Sicilia fuori controllo sistena che rischia l' implosione è allarme del Codacons

Il Codacons lancia un grido d’allarme sul sistema penitenziario siciliano, ormai vicino all’implosione. “Le carceri dell’Isola - è l'accusa - sono sempre più teatro di aggressioni agli agenti, sommosse, tentativi di evasione e tensioni continue che mettono a rischio la sicurezza interna ed. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

