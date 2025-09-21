Carambola in A 4 | quattro mezzi coinvolti un ferito grave

Pauroso incidente stradale oggi 21 settembre alle 4,30 del mattino lungo l'autostrada A4 all'altezza del comune di Vigonza direzione Milano. Poco prima dello svincolo per Bologna si sono scontrate tre auto e un camion. Lo spettacolo che si sono trovati di fronte i primi soccorritori è stato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Carambola e si ribalta sulla 389: ferito un 50enne di Talana

Carambola in A/4: quattro mezzi coinvolti, un ferito grave - L'incidente oggi 21 settembre alle 4,30 del mattino a Vigonza in autostrada direzione Milano poco prima dello svincolo per Bologna. Riporta padovaoggi.it

Lucrezia, carambola fra 4 auto in superstrada: 5 feriti, un giovane soccorso in eliambulanza. L'incidente in direzione Fano, traffico paralizzato per un'ora e mezza - FANO Due incidenti sul tratto fanese della superstrada, ieri in una manciata di minuti l’uno dall’altro: è stato il secondo che ha fatto registrare le conseguenze più pesanti. Si legge su corriereadriatico.it