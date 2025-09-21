Tempo di lettura: 2 minuti Al termine della tradizionale “ Grande Tirata del Carro ”, a Mirabella Eclano si è svolta la manifestazione denominata “ Notte Bianca ”, che ha richiamato numerosi partecipanti. L’evento è stato attentamente vigilato dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, impegnati in un dispositivo di sicurezza che ha previsto pattuglie appiedate e servizi di perlustrazione dinamica. Nel corso dei controlli, i militari hanno proceduto all’identificazione di circa 50 persone. Cinque di esse, tutte residenti in Irpinia e di età compresa tra i 18 ed i 60 anni, sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti di varia tipologia (hashish, marijuana ed eroina). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carabinieri, notte di verifiche: sequestri di stupefacenti e provvedimenti