CAPRI | turista 87enne scomparsa e barca alla deriva due interventi dei Carabinieri

Due interventi di salvataggio in un giorno: Carabinieri di Capri soccorrono anziana dispersa e turisti alla deriva. Una giornata intensa quella di ieri per i Carabinieri dell'isola di Capri, impegnati in due diverse operazioni di soccorso. Il primo allarme nel pomeriggio: una 87enne messicana affetta da Alzheimer si era allontanata dal gruppo organizzato con cui era arrivata sull'isola. Le ricerche sono scattate subito. A riconoscerla, tra i passeggeri di un aliscafo diretto a Sorrento, una carabiniera libera dal servizio. Le immagini delle telecamere del porto hanno confermato l'intuizione. Poco dopo, intorno alle 20:20, l'anziana è stata rintracciata da una pattuglia radiomobile a Sorrento, in stato confusionale ma in buone condizioni.