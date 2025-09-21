’Capire il mondo guidare le Pmi’ Petri | Strumenti e competenze

Le trasformazioni geopolitiche ed economiche che stanno ridisegnando gli scenari globali hanno conseguenze dirette sulle piccole e medie imprese. Per affrontare queste sfide con maggiore consapevolezza, Cna Siena organizza l’incontro “Capire il mondo, guidare le Pmi - Cna incontra gli Imprenditori: Dialoghi su economia e geopolitica”, in programma giovedì 2 ottobre alle 17 all’auditorium Bellaveglia della sede Cna di Siena. L’appuntamento sarà un’occasione di riflessione e approfondimento su temi cruciali per le imprese su scala nazionale e internazionale. "Per le aziende non è più sufficiente guardare soltanto al proprio mercato di riferimento – dichiara Fabio Petri, presidente di Cna Siena –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

