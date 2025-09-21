Capanne detenuta suicida Una sconfitta del sistema Ieri le detenute protagoniste della Settimana della Custodia

Perugiatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se nel settore maschile gli atti auto-lesionistici o peggio ancora i suicidi sono dei fenomeni che si ripetono frequentemente, nel settore carcerario femminile che non soffre di celle piene e altri disagi difficilmente arrivano notizie nefaste anche se solitudine e povertà fanno parte della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: capanne - detenuta

Capanne, detenuta suicida. Una sconfitta del sistema. Ieri le detenute protagoniste della Settimana della Custodia; Detenuta suicida a Capanne. Garante detenuti: ‘Fatto gravissimo’; Detenuta 35enne si uccide a Perugia, il Garante: “Gravissimo, servono provvedimenti straordinari”.

capanne detenuta suicida sconfittaDetenuta 35enne si uccide a Perugia, il Garante: “Gravissimo, servono provvedimenti straordinari” - Perugia, 21 settembre 2025 – Una detenuta italiana è morta suicida nella mattinata di domenica nella sezione femminile del carcere di Perugia. Secondo msn.com

capanne detenuta suicida sconfittaPerugia, detenuta di 30 anni si uccide in carcere: «Fatto gravissimo» - Una detenuta di 30 anni, italiana, si è tolta la vita nella tarda mattina di domenica a Capanne, unico penitenziario in Umbria ad avere una sezione ... Segnala umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Capanne Detenuta Suicida Sconfitta