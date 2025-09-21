Capaccio grande festa per i 100 anni di Domenico Landi
Grande festa, ieri, a Capaccio Paestum, dove Domenico Landi ha compiuto 100 anni e festeggiato nella sua casa di Capaccio Capoluogo stretto nell'abbraccio di familiari e amici. Presente per l'occasione anche il sindaco Gaetano Paolino: “A lui mi legano i ricordi di mio nonno Gaetano, con il quale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: capaccio - grande
Fondazione Mangone: grande successo per la mostra “Dall’Acheronte a Edgar Degas” a Capaccio
Fondazione Mangone: grande successo per la mostra “Dall’Acheronte a Edgar Degas”, ospitata a Capaccio
Un grande successo di partecipazione a Spazio Sud organizzata da Fratelli d’Italia a Capaccio-Paestum. Oltre 1000 partecipanti che sono intervenuti alla due giorni con Ministri, Sottosegretari e Parlamentari. - facebook.com Vai su Facebook
Capaccio, grande festa per i 100 anni di Domenico Landi; Cilento Tastes 2025 a Capaccio Paestum: 3 Giorni Gratuiti di Gusto, Cultura e Musica; Capaccio Paestum, i 100 anni di nonna Maria Campagna: grande festa in città.
Capaccio Capoluogo in festa per i cento anni di Domenico Landi - Festa grande per Minicuccio, grande tifoso del Napoli che per i suoi 100 anni ha ricevuto in regalo una maglia della squadra azzurra ... Si legge su infocilento.it
Capaccio Paestum, i 100 anni di nonna Maria Campagna: grande festa in città - Un compleanno che rappresenta non solo un’importante pietra miliare per lei, ma anche un motivo di ... Lo riporta ilmattino.it