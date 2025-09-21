Reggio Emilia, 21 settembre 2025 – A ottobre scatterà il nuovo piano che rivoluzionerà la sosta nell’area dell’ ospedale reggiano. E non sarà un passaggio indolore. Saranno infatti pochissimi i posti che rimarranno gratuiti, mentre sono state individuate nuove zone a pagamento e stilate tariffe salate che, negli ultimi mesi, hanno scatenato le proteste di utenti e personale. I lavori di adeguamento con le strisce blu sono iniziati in questi giorni e nelle bacheche del personale sono comparsi dei volantini con tariffe ed abbonamenti che vanno dai 15 ai 150 euro annuali, a seconda delle zone scelte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos e rabbia per sosta in ospedale a Reggio Emilia: “Prezzi alle stelle”