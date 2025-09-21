Cantine Run | un viaggio su due ruote tra fraternità e tradizione

Avellinotoday.it | 21 set 2025

Santo Stefano del Sole - Non è stato soltanto un motogiro, ma un diverso modo di guardare al territorio, di viverlo insieme, sotto il segno della fraternità. La prima edizione della Cantine Run, organizzata dagli Indian Bikers Mc South Italy di Avellino, ha raccolto partecipazione e consenso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

