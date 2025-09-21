Cantieri del centro storico Arrivano i fondi comunali per risarcire i negozianti
Introiti falcidiati da un anno e mezzo di cantieri in centro, arrivano i ristori. È pubblico il bando, aperto alle attività economiche della via Vittorio Veneto e di piazza Garibaldi, di erogazione di somme a risarcimento dei danni subiti nel lungo periodo di ruspe. La somma totale 40mila euro, con massimali diversi: contributo massimo previsto da 500 a 1.000 euro per le attività di via Veneto e da 1.000 a 2.000 euro per quelle dell’area di piazza Garibaldi. Potranno ottenere il ristoro solo negozi e attività (con esclusione di alcune categorie elencate) che certifichino un calo di reddito lordo almeno del 20% rispetto al pre cantieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
