Tirano (Sondrio) – Tra promesse e rassicurazioni sull’apertura, che dovrebbe avvenire in tempo per l’avvio dei Giochi olimpici invernali, c’è chi ha avuto l’opportunità di percorrere un tratto di quella che, una volta ultimata, sarà la tangenziale di Tirano. Un po’ in pullman e un po’ a piedi, una cinquantina di iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Sondrio lunedì mattina hanno partecipato alla visita tecnica, accompagnati dal direttore dei lavori di Anas, ingegner Francesco Iorio. Con lui il dottor Simone Angeloni, uno dei pochissimi valtellinesi impegnati nel maxicantiere con base a Villa di Tirano che, ormai, si trova alle prese con un’autentica corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantiere della Tangenziale di Tirano: la luce è in fondo all’ultimo tunnel