Cantiere della Tangenziale di Tirano | la luce è in fondo all’ultimo tunnel
Tirano (Sondrio) – Tra promesse e rassicurazioni sull’apertura, che dovrebbe avvenire in tempo per l’avvio dei Giochi olimpici invernali, c’è chi ha avuto l’opportunità di percorrere un tratto di quella che, una volta ultimata, sarà la tangenziale di Tirano. Un po’ in pullman e un po’ a piedi, una cinquantina di iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Sondrio lunedì mattina hanno partecipato alla visita tecnica, accompagnati dal direttore dei lavori di Anas, ingegner Francesco Iorio. Con lui il dottor Simone Angeloni, uno dei pochissimi valtellinesi impegnati nel maxicantiere con base a Villa di Tirano che, ormai, si trova alle prese con un’autentica corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: cantiere - tangenziale
Interruzione dell'erogazione dell'acqua a Vecchiazzano per i lavori connessi al cantiere della tangenziale
Tangenziale Rabin, stop al cantiere
Viabilità modificata temporaneamente in via Manzoni a causa di un cantiere stradale: i veicoli provenienti dalla tangenziale Losi e diretti ad Est vengono deviati su Via Galvani e Via Fornaciari - facebook.com Vai su Facebook
Cantiere della Tangenziale di Tirano: la luce è in fondo all’ultimo tunnel; Tragedia in Valtellina: 65enne muore nel cantiere della tangenziale di Tirano, opera olimpica. Due giorni fa la visita di Salvini; Dramma nel cantiere della tangenziale di Tirano: operaio muore incastrato.
Tangenzialina di Tirano, colpo d’acceleratore: rush finale in vista delle Olimpiadi invernali - Tirano (Sondrio), 2 agosto 2025 – Niente ferie d’agosto per i lavori della variante di Tirano: così la tangenziale sarà pronta in tempo per le Olimpiadi invernali. Lo riporta ilgiorno.it
Tangenziale Rabin, stop al cantiere - Si è chiusa ieri, con quasi una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale, la prima fase dell’intervento di manutenzione straordinaria sulla Tangenziale Rabin. Segnala ilrestodelcarlino.it