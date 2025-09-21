Canottaggio Mondiali Assoluti | Italia subito protagonista nelle batterie
Azzurri del quattro di coppia e azzurre del due senza centrano la semifinale nella prima giornata di gare. La rassegna iridata di canottaggio è cominciata con ottime notizie per l’Italia. Nella giornata inaugurale dei Mondiali Assoluti (domenica 21 settembre 2025), il quattro di coppia maschile formato da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili ha dominato la propria batteria. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: canottaggio - mondiali
Canottaggio, l’Italia prosegue la preparazione verso i Mondiali di Shanghai
Terni, gli azzurri del canottaggio tornano sul lago di Piediluco: sguardo ai mondiali di Shangai I CONVOCATI
Virtus Indoor Rowing World Championship 2025: a Torino i Mondiali di canottaggio indoor per atleti con disabilità intellettive
Mondiali di Canottaggio e Paracanottaggio, da questa notte gli Azzurri in gara a Shanghai https://ilfaroonline.it/2025/09/20/mondiali-di-canottaggio-e-paracanottaggio-da-questa-notte-gli-azzurri-in-gara-a-shanghai/618515/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=t - X Vai su X
https://www.ilnautilus.it/sport/regate/2025-09-20/a-shanghai-domani-il-via-ai-mondiali-di-canottaggio-litalia-esordisce-con-i-vicecampioni-olimpici-del-4-di-coppia-e-il-2-senza-femminile_172793/ - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali Assoluti: i risultati della 1^ giornata di batterie; Mondiali Assoluti: domani all’alba italiana le gare delle riserve; Mondiali Assoluti a Shanghai: l’otto maschile.
Mondiali canottaggio a Shanghai, 4 di coppia maschile e 2 senza femminile in semifinale - SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – A Shanghai, dove da oggi a domenica prossima sono in corso i Mondiali Assoluti e Pararowing, l’Italia esordisce con la promozione in semifinale del quattro di coppia ... Riporta msn.com
Canottaggio, il due senza femminile ed il quattro di coppia maschile approdano in semifinale ai Mondiali - Si aprono nel migliore dei modi per l'Italia i Mondiali senior 2025 di canottaggio: a Shanghai, in Cina, nella prima giornata dedicata alle batterie, ... Come scrive oasport.it