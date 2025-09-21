Canottaggio Mondiali Assoluti | Italia subito protagonista nelle batterie

Sportface.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Azzurri del quattro di coppia e azzurre del due senza centrano la semifinale nella prima giornata di gare. La rassegna iridata di canottaggio è cominciata con ottime notizie per l’Italia. Nella giornata inaugurale dei Mondiali Assoluti (domenica 21 settembre 2025), il quattro di coppia maschile formato da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili ha dominato la propria batteria. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: canottaggio - mondiali

Canottaggio, l’Italia prosegue la preparazione verso i Mondiali di Shanghai

Terni, gli azzurri del canottaggio tornano sul lago di Piediluco: sguardo ai mondiali di Shangai I CONVOCATI

Virtus Indoor Rowing World Championship 2025: a Torino i Mondiali di canottaggio indoor per atleti con disabilità intellettive

Mondiali Assoluti: i risultati della 1^ giornata di batterie; Mondiali Assoluti: domani all’alba italiana le gare delle riserve; Mondiali Assoluti a Shanghai: l’otto maschile.

canottaggio mondiali assoluti italiaMondiali canottaggio a Shanghai, 4 di coppia maschile e 2 senza femminile in semifinale - SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – A Shanghai, dove da oggi a domenica prossima sono in corso i Mondiali Assoluti e Pararowing, l’Italia esordisce con la promozione in semifinale del quattro di coppia ... Riporta msn.com

Canottaggio, il due senza femminile ed il quattro di coppia maschile approdano in semifinale ai Mondiali - Si aprono nel migliore dei modi per l'Italia i Mondiali senior 2025 di canottaggio: a Shanghai, in Cina, nella prima giornata dedicata alle batterie, ... Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Canottaggio Mondiali Assoluti Italia