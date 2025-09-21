Canottaggio Mondiali Assoluti | Italia subito protagonista nelle batterie

Azzurri del quattro di coppia e azzurre del due senza centrano la semifinale nella prima giornata di gare. La rassegna iridata di canottaggio è cominciata con ottime notizie per l’Italia. Nella giornata inaugurale dei Mondiali Assoluti (domenica 21 settembre 2025), il quattro di coppia maschile formato da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili ha dominato la propria batteria. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it