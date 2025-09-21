Canottaggio il 4 di coppia in semifinale con il miglior tempo ai Mondiali Bene Meriano Codato
Si aprono nel migliore dei modi per l’Italia i Mondiali senior 2025 di canottaggio: a Shanghai, in Cina, nella prima giornata dedicata alle batterie, approdano in semifinale entrambi gli equipaggi azzurri impegnati, ovvero il due senza senior femminile di Laura Meriano ed Alice Codato ed il quattro di coppia maschile di Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. SPECIALITA’ OLIMPICHE. Nel quattro di coppia maschile Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, i quali formano l’equipaggio vicecampione olimpico in carica, dominano la seconda serie, condotta al comando sin dalle battute iniziali, e vincono facendo segnare il crono di 5’38?09, che si rivela essere anche il miglior tempo assoluto delle batterie. 🔗 Leggi su Oasport.it
Canottaggio, il due senza femminile ed il quattro di coppia maschile approdano in semifinale ai Mondiali
