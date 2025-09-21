Cani in aereo solo vicino al finestrino e mai vicino alle uscite di sicurezza zone ‘cuscinetto’ per chi ha allergie o non gradisce la loro vicinanza | le regole dall’Enac

Una data cerchiata in rosso sul calendario di milioni di proprietari di animali. Martedì 23 settembre, per la prima volta in Italia, due cani di taglia medio-grande potranno viaggiare in cabina su un volo di linea, accanto ai loro proprietari. Il volo “inaugurale” sarà un Ita Airways i n partenza alle 9:00 da Milano Linate e diretto a Roma Fiumicino, e segna l’applicazione pratica delle nuove linee guida “ pet friendly” emanate dall’ENAC. A ufficializzare la data è stato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all’Italian Pet Summit. “Abbiamo superato il limite vecchio degli 810 kg per il trasporto aereo”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cani in aereo solo vicino al finestrino e mai vicino alle uscite di sicurezza, zone ‘cuscinetto’ per chi ha allergie o non gradisce la loro vicinanza”: le regole dall’Enac

