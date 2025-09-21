Cani di grossa taglia in aereo? Non sappiamo come si gestirà il rischio di odori o l’abbaiare molesto | le nuove regole fanno discutere

Dal 23 settembre anche i cani di taglia medio-grande potranno volare in aereo assieme ai propri padroni. “Le regole a bordo per gli animali saranno precise, nessun allarme per i passeggeri”, ha assicurato Michela Biancofiore, senatrice di Civici d’Italia- Noi moderati- UDC- Maie. La parlamentare ha difeso la scelta di Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti, di adottare la stessa misura già in vigore sui treni, anche sugli aerei di linea. Il nuovo regolamento prevede ai passeggeri di portare sull’aereo cani di grossa taglia senza trasportino. D’altro canto, il presidente di Consumierismo.it Luigi Gabriele vede con scetticismo la novità: “ Non viene definito un peso massimo dell’animale ammesso in cabina, né un numero massimo di animali in relazione alla tipologia di aeromobile – e ha aggiunto – Ci sono altre incognite sulla questione dei passeggeri allergici, sul rischio di odori o abbaiare molesto o possibili speculazioni sui prezzi dei biglietti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

