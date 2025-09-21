Cane ucciso nel parco A centinaia in piazza Roma Giustizia per Narcos Animalisti associazioni e cittadini comuni hanno manifestato per chiedere la verità su via Osimo L’attivista Rizzi | Togliete quell’agente dalla strada

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marina Verdenelli Le magliette con la foto del cane e la scritta «giustizia per Narcos», i cartelli per augurare al cane «buon ponte» e «giù le mani dai più deboli» e uno striscione con impressa la frase «Narcos non doveva morire». Così piazza Roma si è riempita ieri pomeriggio di animalisti e cittadini che hanno accolto l’invito della manifestazione organizzata da Enrico Rizzi, il noto attivista siciliano che si batte per i diritti degli animali e molto seguito sui social. Rizzi ha organizzato l’iniziativa dopo l’uccisione da parte di un poliziotto, avvenuta il 14 settembre scorso in un parco di via Osimo, del cane Narcos, un meticcio di due anni nato dall’incrocio di un pitbull e un amstaff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cane ucciso nel parco a centinaia in piazza roma giustizia per narcos animalisti associazioni e cittadini comuni hanno manifestato per chiedere la verit224 su via osimo l8217attivista rizzi togliete quell8217agente dalla strada

© Ilrestodelcarlino.it - Cane ucciso nel parco A centinaia in piazza Roma «Giustizia per Narcos» Animalisti, associazioni e cittadini comuni hanno manifestato per chiedere la verità su via Osimo. L’attivista Rizzi: «Togliete quell’agente dalla strada»

In questa notizia si parla di: cane - ucciso

Lavinio, fratellini azzannati da rottweiler: “Nel 2022 quel cane ha ucciso il mio e ferito mia madre”

Morto Bruno il cane eroe premiato da Giorgia Meloni, ucciso da emorragia causata dai wurstel farciti di chiodi

Il cane eroe Bruno ucciso da un wurstel con i chiodi. Il suo umano: “Sono morto insieme a te”

Cane ucciso nel parco A centinaia in piazza Roma «Giustizia per Narcos» Animalisti, associazioni e cittadini comuni hanno manifestato per chiedere la verità su via Osimo. L’attivista Rizzi: «Togliete quell’agente dalla strada»; Giustizia per Narcos, cartelli e striscioni in piazza Roma. L'attivista Rizzi: L'agente venga sospeso; Ancona, agente spara e uccide un pitbull: cosa non torna? Dalle diverse versioni all'appello degli animalisti: «Chiediamo la sospensione».

cane ucciso parco centinaiaPitbull ucciso da agente. Il padrone aizzò un cane per una rapina sul bus - Il compagno della dominicana che teneva Narcos era finito a processo. Riporta ilrestodelcarlino.it

cane ucciso parco centinaiaAncona, in piazza per Narcos il cane ucciso al parco da un colpo di pistola esploso da un poliziotto. Attivisti chiedono spiegazioni - Ad Ancona, in piazza Mazzini, partecipata manifestazione per il cane Narcos, ucciso da un poliziotto la settimana scorsa con ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cane Ucciso Parco Centinaia